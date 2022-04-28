 

Чубайс улетел в Италию

28.04.2022, 4:50, Новости дня
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Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии, возвращаться в Россию он не планирует, сообщил источник в его окружении.

Источник ТАСС сообщил, что Россию Чубайс «покинул на частном самолете» и «какое-то время» находился в Турции. Затем он «вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность».

Как сообщил источник, Чубайс не собирается возвращаться в Россию для дачи показаний в Хамовническом суде Москвы в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества. Официальные представители Чубайса отказались называть его местонахождение и комментировать позицию в рамках рассмотрения дела.

Напомним, Хамовнический суд Москвы вызвал Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего. Фигурантов дела обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и краже в особо крупном размере. Сумма ущерба по делу со стадии предварительного следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей.

В марте Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития, который занимал с декабря 2020 года. Также появилась информация, что он уехал из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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