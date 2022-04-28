 

Le Monde – Польша заявила, что справится и без российского газа

28.04.2022, 4:00, Разное
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«Газпром» сообщил, что прекратит поставки газа в Польшу, и связано это с отказом Варшавы платить за него в рублях. Но, как пишет Le Monde, в Польше были к этому готовы, поэтому заявили, что справятся и без российского газа, хотя сейчас поставки из РФ составляют 47% в газовом импорте Польши.


AP

«Варшава к этому готовилась», — пишет Le Monde о решении РФ прекратить поставки газа в Польшу по трубопроводу «Ямал». Польша, которая вооружает соседнюю Украину и яростно её поддерживает, заявила, что не будет возобновлять свои контракты с «Газпромом».

Решение «Газпрома» о прекращении поставок газа автор статьи связывает с отказом Польши и других европейских стран платить за российский газ в рублях. Но при этом в Польше утверждают, что по контракту нет никаких положений, позволяющих из-за этого отказать в поставках газа. Поэтому Польша, как ожидается, будет требовать компенсации убытков, поскольку она уверяет, что придерживается заключённых договорённостей.

В Польше уверяют, что уже готовились к диверсификации источников поставок газа. «Мы будем в силах защитить нашу экономику и польские семьи от этого жёсткого решения России», — приводит автор статьи слова премьер-министра Польши.

Le Monde пишет, что ситуация опасна тем, что может увеличить и без того высокую инфляцию в Польше. Но при этом глава польского исследовательского центра Forum Energii не называет её драматичной: «Польша зависит от российских поставок газа на 47 процентов. В основном затронута промышленность, отопление в домах и приготовление еды, а также частично транспорт». Но вариант с полным отключением энергии эксперты отвергают.

Они отмечают, что у Польши будет меньше проблем, чем, например, у Нидерландов, Германии или Италии. Те получают электричество из газа. К тому же Польша уже 15 лет систематически работала над диверсификацией поставок. Но эксперт отмечает, что вряд ли население Польши готово сократить потребление. При этом цена на газ и уголь будет столь высока, что населению будет сложно обеспечить себя отоплением. А газовые резервы Польши заполнены на 76%, и этого хватит на несколько месяцев.

Впрочем, к октябрю должен заработать новый трубопровод, который свяжет Норвегию и Польшу через Данию и Швецию. Эксперты ожидают, что он как раз позволит заменить российские поставки. У Польши есть большой терминал для сжиженного газа на берегу Балтийского моря.

К этой инфраструктуре в мае добавится новый газопровод между Польшей и Литвой. А в случае дополнительной необходимости Польша может подключить других союзников: Германию, Чехию и Словакию, пишет Le Monde. 



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