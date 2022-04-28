T-Online – китайский производитель беспилотников прекратил торговлю с Украиной и Россией

Китайский производитель потребительских дронов DJI остановил продажи в Россию и на Украину, пишет T-Online. В концерне заявили, что использование их техники в военных целях нарушает принципы предприятия.



AP

Беспилотные устройства играют значительную роль в боевых действиях на Украине, пишет T-Online. И речь идёт не только о дорогих экземплярах военной техники ценою сотни тысяч или миллионы долларов. Солдаты находят применение и обычным потребительским дронам, которые стоят не больше пары сотен долларов и используются, к примеру, для разведки вражеских позиций.

В основном это беспилотники китайского концерна DJI, продолжает немецкое издание. По данным консалтинговой компании Asia Perspective, в марте 2021 года ему принадлежало 76% этой рыночной ниши. Теперь же предприятие временно останавливает продажи в Россию и на Украину. При этом в компании призвали расценивать это не как официальное заявление об одной из стран, а как заявление о своих принципах: «DJI отвратительно любое использование своих дронов для нанесения вреда».

Ранее украинская сторона обвинила концерн в том, что он незаконно предоставляет РФ данные о местоположении своих дронов. В компании эти обвинения категорически отвергли.