Мнение: Коварство США

Американского студента Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, в 2011 году приговоренного в США к 20 годам заключения.

Странный обмен. Еще два года назад рассматривался вариант обмена Константин Ярошенко и Виктора Бута на ветерана морской пехоты США Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии за шпионаж. Но США на такой обмен не согласились. А сейчас, вдруг, согласились обменять российского летчика на простого американского студента, приговоренного в России к девяти годам колонии по делу о нападении на полицейских при задержании (ч. 2 ст. 318 УК). В 2019 году парня задержали после жалобы соседей на его ссору с двумя женщинами. По версии следствия, когда американца везли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

Почему США решили обменять Рида на Ярошенко?

Подозреваю, что Рид сейчас станет желанным гостем на многих ТВ-шоу США, где будет рассказывать, что поехал в Россию учить русский язык, а стал жертвой провокации «кровавой гебни». Понятное дело, что парень будет советовать американцам не ездить в Россию, что это опасно. В общем, ничуть не удивлюсь, если из Тревора Рида очень быстро сделают героя, не сломавшегося и вырвавшегося из «империи зла».

А что ждет Константина Ярошенко?

Пропагандистский потенциал летчика – мизерный. Не будет же он рассказывать Соловьеву, Скабеевой или Собчак, как планировал перевозку наркоты, за что и получил срок. А истории про ужасы американских тюрем в России мало кому интересны, у нас и своих таких ужастиков – хоть пруд пруди.

По всему получается, что США коварно обвели Россию, обменяв летчика на студента?

На верхнем снимке Тревор Рид, фотография отсюда

Фотография Константина Ярошенко до ареста отсюда

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