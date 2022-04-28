 

Мнение: Коварство США

28.04.2022, 3:39, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американского студента Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, в 2011 году приговоренного в США  к 20 годам заключения.

Странный обмен. Еще два года назад рассматривался вариант обмена Константин Ярошенко и Виктора Бута на ветерана морской пехоты США Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии за шпионаж. Но США на такой обмен не согласились. А сейчас, вдруг, согласились обменять российского летчика на простого американского студента, приговоренного в России к девяти годам колонии по делу о нападении на полицейских при задержании (ч. 2 ст. 318 УК). В 2019 году парня задержали после жалобы соседей на его ссору с двумя женщинами. По версии следствия, когда американца везли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.

Почему США решили обменять Рида на Ярошенко?

Подозреваю, что Рид сейчас станет желанным гостем на многих ТВ-шоу США, где будет рассказывать, что поехал в Россию учить русский язык, а стал жертвой провокации «кровавой гебни». Понятное дело, что парень будет советовать американцам не ездить в Россию, что это опасно. В общем, ничуть не удивлюсь, если из Тревора Рида очень быстро сделают героя, не сломавшегося и вырвавшегося из «империи зла».

А что ждет Константина Ярошенко?

Пропагандистский потенциал летчика – мизерный. Не будет же он рассказывать Соловьеву, Скабеевой или Собчак, как планировал перевозку наркоты, за что и получил срок. А истории про ужасы американских тюрем в России мало кому интересны, у нас и своих таких ужастиков – хоть пруд пруди.

По всему получается, что США коварно обвели Россию, обменяв летчика на студента?

На верхнем снимке Тревор Рид, фотография отсюда
Фотография Константина Ярошенко до ареста отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Одна из самых универсальных вещей в гардеробе: образы с плиссированной юбкой

19.08 / Мнение: Альтернативные хрущёвки, борьба с алкоголиками во дворе и утечка в Канаде

20.11 / Борисова нашла объяснение участившимся жалобам артистов на безденежье

30.09 / Не стоит продавать вещи малыша, пока ему не исполнится 1 год: что говорят приметы о детской одежде

21.11 / Мнение: Перемены на Западном фронте

19.07 / Бритни Спирс отказалась выходить на сцену до снятия опеки и высмеяла сестру за выступление с ее хитом

08.08 / Шарлиз Терон рассказала, как отметила 45-летие: “Моя мама захотела спать через 5 минут”

31.08 / Мнение: «Мужское государство» против ТАНУКИ

21.04 / Массовая авария заблокировала улицу в Кемерове

07.09 / Укороченные джинсы — тренд этой осени: какие модели выбрать и с чем сочетать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика