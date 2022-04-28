Иран и Китай решили усилить оборонное сотрудничество
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Иран и Китай договорились расширять двустороннее оборонное сотрудничество, сообщил глава штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.
Багери провел переговоры с руководителем минобороны Китая Вэй Фэнхэ, который посетил Тегеран, передает «Интерфакс».
В марте 2021 года власти Китая и Ирана заключили соглашение на 25 лет, по которому Пекин обязался инвестировать 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти, передает РИА «Новости».
В январе Россия, Китай и Иран провели военно-морские учения CHIRU 2022 в Аравийском море.
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