Иран и Китай решили усилить оборонное сотрудничество

Иран и Китай договорились расширять двустороннее оборонное сотрудничество, сообщил глава штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

Багери провел переговоры с руководителем минобороны Китая Вэй Фэнхэ, который посетил Тегеран, передает «Интерфакс».

В марте 2021 года власти Китая и Ирана заключили соглашение на 25 лет, по которому Пекин обязался инвестировать 400 млрд долларов в обмен на стабильные поставки нефти, передает РИА «Новости».

В январе Россия, Китай и Иран провели военно-морские учения CHIRU 2022 в Аравийском море.

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