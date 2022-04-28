Системы ПВО сработали в Белгороде

В Белгороде работают системы ПВО, на юге города был слышен взрыв, сообщают информационные агентства.

Взрыв был слышен в районе 1.50 мск, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь губернатора Белгородской области Иван Брызгалин подтвердил, что работают средства ПВО, пишут «Известия».

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