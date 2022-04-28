 

Системы ПВО сработали в Белгороде

28.04.2022, 3:20, Новости дня
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В Белгороде работают системы ПВО, на юге города был слышен взрыв, сообщают информационные агентства.

Взрыв был слышен в районе 1.50 мск, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь губернатора Белгородской области Иван Брызгалин подтвердил, что работают средства ПВО, пишут «Известия».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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