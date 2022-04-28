Херсонская область объявила о переходе в рублевую зону

С 1 мая Херсонская область Украины, контролируемая российскими силами, переходит в рублевую зону, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов сообщил, что переходный период продлится около четырех месяцев. В это время будут использовать как рубли, так и гривны. «Затем мы полностью перейдем на расчеты в рублях», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.

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