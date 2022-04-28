Fortune – геополитическая игра «кто первым уступит» грозит Европе ограничением потребления энергии

Если РФ прекратит поставки газа в Европу, она нанесёт необратимый ущерб экономикам многих стран, и данная перспектива становится реальностью. Как пишет Fortune, геополитическая игра «кто первым уступит» может закончиться тем, что Европа впервые после нефтяного кризиса 1970-х годов ограничит потребление энергии.



AP

Москва настаивает, чтобы за топливо, от которого зависит пятая часть выработки электроэнергии в регионе, в Европе платили рублями, и в конфликтной ситуации, связанной с требованиями Кремля, время уже поджимает. Как пишет Fortune, перспектива того, что Европа будет отрезана от поставок российского газа, становится реальностью.

Как продолжает издание, в Европейском союзе заявляют, что указ является нарушением санкций и даёт РФ больше власти. ЕС предложил альтернативу, которая позволяет избежать оплаты в рублях, но приемлемо ли это, должна решить Москва. Платежи должны поступить в мае, и именно тогда наступит момент истины. Отказавшись от условий оплаты, предложенных Владимиром Путиным, и оценив реальность его угрозы перекрыть краны, европейские покупатели «подвергнутся весьма реальному риску сокращения поставок», считает Катя Яфимава, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований. В итоге геополитическая игра «кто первым уступит» может закончиться тем, что Европа впервые после нефтяного кризиса 1970-х годов ограничит потребление энергии.

Как пишут авторы материала, на европейском рынке природного газа ситуация сразу отразится неблагоприятно. Сфера торговли уже на пределе, цены в пять раз выше, чем в то же время в прошлом году, однако ситуация может стать ещё хуже. По словам Каушала Рамеша, старшего аналитика рынков газа и СПГ из компании Rystad Energy, в случае перебоев с поставками число форвардных контрактов может вырасти более чем в три раза, особенно если Европа начнёт следующий зимний сезон с опустошёнными хранилищами. Из-за такого всплеска правительства и центральные банки окажутся в сложной ситуации, поскольку пытаются контролировать стремительно растущую инфляцию. Риск состоит в том, что растущий кризис стоимости жизни усилится и приведёт к увеличению нестабильности.

При сокращении количества топлива для газовых генераторов возрастёт риск веерных отключений электроэнергии. Хотя страны попытаются перейти к другим источникам энергии, выбор у них невелик. Франция остановит крупные газовые электростанции, чтобы сэкономить топливо для других нужд, Италия увеличит производство электроэнергии за счёт угля или мазута, а Германия обсуждает возможность сжигания большего количества местного бурого угля — самого неэкологичного вида этого ископаемого. Из-за использования обходных вариантов, регион, по всей вероятности, будет ещё больше загрязнять окружающую среду.

Германия ввела в действие чрезвычайный план, при котором ежедневно собирается рабочая группа специалистов для мониторинга потребления и запасов. Энергетический регулятор Германии проводит опросы компаний о количестве используемой энергии, чтобы определить, как распределять поставки. Потребители будут защищены как можно дольше, следовательно, основную нагрузку, связанную с планом нормирования, понесёт промышленность. Это означает большой риск для крупнейшей экономики Европы. Страна на 40% зависит от поставок газа из России, а топливо имеет решающее значение для обеспечения технологических процессов в химической и металлургической промышленности.

На крупнейшем в Европе химическом заводе компания BASF SE производит реактивы и соединения, используемые в производстве автомобилей, лекарств и удобрений, и всё это производство обеспечивается российским газом, поступающим по газопроводам. В компании BASF SE предупреждают, что внезапная остановка вызовет потрясение во многих отраслях промышленности и нанесёт необратимый ущерб конкурентоспособности Германии. Эти опасения разделяют такие компании, как сталелитейный концерн Thyssenkrupp AG, автопроизводитель Volkswagen AG и энергетическая компания RWE AG.

«В данный момент прекращение поставок газа по газопроводам будет иметь драматические последствия», — написал руководитель компании RWE Маркус Креббер в предварительном тексте выступления на собрании акционеров компании, которое состоится на следующей неделе. По его словам, многие производители «больше не смогут обеспечивать деятельность своих предприятий».

Канцлер Олаф Шольц заявил, что прекращение поставок газа из РФ вызовет серьёзный экономический кризис в Европе, что приведёт к потере миллионов рабочих мест.

Как заключают авторы статьи, как и в любой игре «кто первый уступит», у одной или у обеих сторон есть шанс отойти от края пропасти. И хотя Европе газ необходим, в ближайшей перспективе континент остаётся единственным потенциальным рынком для голубого топлива, добываемого на российских месторождениях.

«Прекращение подачи газа сейчас может навсегда закрыть дверь для поставок российских энергоносителей, перекрыв при этом ключевой источник доходов. На Германию, которую критикуют за осторожность в вопросе поддержки Украины, вновь будут оказывать давление с требованием более решительно противостоять Путину», — подводят итог авторы Fortune.