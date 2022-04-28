Палата общин Канады заявила об «актах геноцида» против украинцев

Канадская Палата общин приняла документ, в котором утверждается, что против украинского народа якобы происходят «акты геноцида», информирует парламентская пресс-служба.

Документ принят единогласно. Его текст планируется опубликовать позднее, передает РИА «Новости».

Напомним, американский лидер Джо Байден также утверждает, что на Украине якобы происходит «геноцид» украинцев. С ним не согласился президент Франции Эммануэль Макрон, а издание New York Times заявило, что слова Байдена выглядят лицемерно и не могут привести ни к чему хорошему. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что спецоперация РФ на Украине стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.

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