 

Россия в ООН отказалась считать Международный уголовный суд органом правосудия

28.04.2022, 1:55, Новости дня
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Международный уголовный суд не имеет ничего общего с правосудием, это «почти политический» инструмент, сообщил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.

Франция и Албания при поддержке Украины организовали неформальное заседание СБ ООН по теме «Обеспечение ответственности за зверства, совершенные на Украине». Также соорганизаторами выступили США и Великобритания. Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию на Украине, передает РИА «Новости».

Леонидченко на заседании указал, что Вашингтон и Лондон «сделали все мыслимое, чтобы огородить своих военных от МУС», создав «защитное законодательство». По его словам, «политическое давление, финансовое воздействие и даже наложение персональных санкций на прокурора МУС – все это вело к желанному результату». В результате «расследования военных преступлений, совершенных солдатами этих государств в Ираке и Афганистане», были «деприоритизированы» судом. Как отметил Леонидченко, это «сложный термин» для «ничегонеделания».

Представитель РФ подчеркнул лицемерие США и Великобритании, которые внезапно стали поддерживать суд, направляя МУС миллионы долларов. По его словам, это демонстрирует уровень «непредвзятости и объективности МУС», а также «превращает правосудие в фарс».

Леонидченко сообщил, что РФ проведет 6 мая неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине, на котором расскажет «правду о реальной ситуации «на земле». Москва хочет «дать слово нескольким независимым голосам, работающим на линии фронта, чтобы продемонстрировать вам факты, а не фейки».

Напомним, ни Россия, ни Украина не являются участниками МУС. Первая подписала Римский статут, но потом отозвала подпись (как поступили и США), а Украина хотя и подписала, не ратифицировала – этот вопрос активно муссировали в Киеве с 2014 года, но оставили как есть, боясь, что может последовать наказание за действия ВСУ в Донбассе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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