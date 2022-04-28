 

В британской Палате общин потребовали не считать ее депутатов русофобами

28.04.2022, 1:55, Новости дня
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Британский депутат от оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант в письме послу РФ в Лондоне Андрею Келину заявил, что ни один из членов Палаты общин, в отношении которых РФ ввела санкции, не является русофобом.

Брайант утверждает, что «каждый британский парламентарий глубоко уважает российский народ». Он заявил, что веками «Россия вносила феноменальный вклад» в искусство, науку, а также «бок о бок с Соединенным Королевством и союзниками ценой огромных потерь сыграла важнейшую и решающую роль в победе над нацистской Германией». Брайант заверил, что в Великобритании никогда этого не забудут. По его версии, Лондон «предъявляет претензии не российскому народу, а российскому правительству», передает ТАСС.

Напомним, МИД РФ сообщил, что Москва вводит персональные ограничения в отношении 287 членов Палаты общин британского парламента, поскольку те «способствуют безосновательному нагнетанию русофобской истерии в Великобритании».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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