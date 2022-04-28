И жара не страшна: домашние ополаскиватели на травах, которые помогут от жирности волос в теплое время, охладят голову и не только

В теплое время года усиливается выделение кожного сала и пота, волосы быстрее грязнятся, провоцируя неприятные ощущения. Тут уж прическу не скроешь под шапкой, поэтому надо решать проблему на корню. Оставьте до лучших времен ваши любимые маски и бальзамы для волос и обратитесь к натуральным средствам, которые подлечат кожу головы и улучшат структуру волос. Вот список самых эффективных отваров.

Пижма

Мелкие, очень ароматные цветки пижмы насыщены сильнейшими эфирными маслами, которые укрепляют корни волос, избавляют от повышенной жирности, перхоти и выпадения волос. Отвар готовится из столовой ложки цветков пижмы и двух стаканов кипятка. Настаиваем два часа и ополаскиваем голову, делая одновременно легкий массаж. Отвар обязательно процедить перед применением.

Ополаскиватель из крапивы

Крапива уже много столетий активно используется в косметологии. Она отлично укрепляет корни волос, борется с себореей, при регулярном применении остановит облысение в легкой форме. Если вам жарко, приготовьте отвар из крапивы, остудите и ополосните голову, трава снимет жар и успокоит. Ополаскиватель готовится из 100 г крапивы, литра воды, половины литра яблочного уксуса. Все смешиваем и кипятим в течение получаса, затем остужаем, процеживаем и используем по назначению.

Розмарин

Ароматные травы используются не только в кулинарии, но и в косметологии. Особой любовью пользуется розмарин, традиционное средство для ухода за жирными волосами. К тому же трава активизирует рост волос и борется с выпадением. Заварите несколько веточек свежего розмарина, настаивайте полчаса и ополосните волосы.

Так же работает и мята. Мятный отвар противостоит перхоти, укрепляет корни волос, освежает и охлаждает. Для приготовления отвара подойдет как свежая мята, так и сушеная.

Ромашка

Ромашка обладает уникальными свойствами: осветляет, придает теплый оттенок и блеск. И все это помимо укрепления и снятия раздражения. Рекомендуется натуральным и крашенным блондинкам, чьи волосы постоянно секутся. Ромашковый отвар спасет от сухости и ломкости.

Лаванда для волос

Если вы ищете траву с успокаивающим действием, то лучше лаванды придумать что-то сложно. Трава нормализует работу сальных желез, смягчает кожу и волосы, устраняет зуд и раздражение, придает волосам приятный тонкий аромат.

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Лопух и репейное масло

Отвар корня лопуха подходит для жирных волос, помогает ускорить рост и уменьшить выпадение. Кстати, из корней лопуха делают репейное масло, которое обладает аналогичными свойствами, только наносить его надо теплым на корни и полотно волос, укутать полотенцем и оставить на пару часов. Затем масло смывается теплой водой и шампунем.

Зверобой

Возможно, вы встречали на даче или в поле мелкие желтые цветы. Это зверобой – крайне полезное растение для организма в целом и волос в частности. Зверобой делает волосы пышными, густыми, предотвращает ломкость и выпадение. Готовится просто: пару ложек свежих или сухих цветов завариваем двумя стаканами кипятка, настаиваем и ополаскиваем голову.

Мать-и-мачеха

Чаще всего отвар этого растения рекомендуют применять при активной неконтролируемой потере волос, особенно в межсезонье. Регулярное применение способствует приданию волосам блеска и объема.

Помощь деревьев

Но не только травы можно использовать для волос. Кора и корни некоторых деревьев работают так же эффективно. Например, отвар березовой или дубовой коры помогает избавиться от перхоти, укрепить волосяные луковицы, придать волосам блеск. Отвар цветков липы оживит светлые волосы. Если вы хотите придать волосам приятный теплый оттенок, попробуйте ополаскивать волосы черным чаем, а если хотите увлажнить волосы, добавьте немного сока алоэ.