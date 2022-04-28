Конгрессмены США поддержали идею помогать Киеву за счет арестованных активов

Палата представителей США проголосовала за законопроект, в соответствии с которым арестованные активы иностранцев можно направлять на поддержку Украины, сообщают информационные агентства.

Проект закона позволяет США конфисковать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки российских властей или незаконных действий. При этом активы можно использовать для восстановления Украины и гуманитарной помощи украинцам, передает РИА «Новости».

Напомним, министр юстиции страны Меррик Гарленд сообщал, что администрация США попросит Конгресс расширить ее полномочия в вопросе конфискации активов. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада не только заморозили часть золотовалютных резервов России, но и устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов.

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