 

Байден назвал американского министра сенатором

28.04.2022, 0:30, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден, говоря о министре образования США Мигеле Кордоне, назвал его сенатором.

Принимая педагогов в Белом доме, Байден заявил: «Я должен прислушиваться ко всем вам, что, я знаю, делает сенатор Кордона». Однако, обращаясь к самому Кордоне, Байден назвал его должность правильно, передает РИА «Новости».

Напомним, Байден неоднократно попадал в подобные ситуации. Так, он оговорился, назвав мужа вице-президента Камалы Харрис «супругом первой леди». Кроме того, он назвал украинцев иранцами, а также перепутал, какая из стран – РФ или Германия – угрожала Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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