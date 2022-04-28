 

Британия захотела сделать НАТО «глобальным»

28.04.2022, 0:30, Новости дня
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У НАТО должно быть «глобальное видение» и готовность отвечать на глобальные угрозы, сообщила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Трасс считает, что «требуется глобальное НАТО». При этом, как уточнила министр, она «не имеет в виду, что нужно расширить членство на страны из других регионов». Трасс объявила «политику открытых дверей» НАТО «неприкосновенной», передает ТАСС.

«Мы также отвергаем ложный выбор между Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью. В современном мире мы нуждаемся в обеих», – сообщила она, подчеркнув важность работы с Японией и Австралией. По ее словам, это позволит гарантировать что Тихоокеанский регион будет защищен, а у демократических стран наподобие Тайваня «будет возможность защитить себя».

Трасс считает, что «время для осторожности прошло». «Мы обязаны гарантировать, что наряду с Украиной у западных Балкан и таких стран, как Молдавия и Грузия, будет запас прочности и возможности сохранить свой суверенитет и свободу», – сказала она, призвав продолжать и нарастить поставки вооружения на Украину. 

Напомним, НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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