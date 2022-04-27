Пудов день: народные приметы и традиции 28 апреля

История

В Пудов день, который приходится на 28 апреля, православные верующие чтут память апостолов от семидесяти Аристарха, Пуда и Трофима, которые несли в массы слово Божие. Когда римским императором был Нерон, последователи святого Павла подверглись гонениям.

Традиции

Этот народный праздник был особенным для пчеловодов. В Пудов день они проверяли свое хозяйство, наблюдали за пчелами, следили за их состоянием. Если устанавливалась хорошая, теплая погода, и появлялись первые цветы, улья доставали из хранилищ и устанавливали на свежем воздухе.

Что нельзя делать 28 апреля

Не трудно догадаться, что в Пудов день нельзя причинять вред насекомым. Если пчела залетала в жилище, нужно, не применяя агрессию, отправить ее за его пределы. Также в этот народный праздник не следует трудиться допоздна, иначе будут преследовать неудачи на работе. А еще не нужно ломать ветки калины и рябины. В противном случае возникнет зубная боль.

Приметы

В народный праздник Пудов день предки обращали внимание на погоду. Если вечером сгустились тучи, значит, погода изменится. Красная заря предвещает сильный ветер и даже обильные осадки. Солнечную погоду ждут, если замечают, что грачи играют. Замерзшая в оврагах земля сулит плохой урожай.