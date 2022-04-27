Telepolis – поставки Киеву немецкого тяжёлого вооружения противоречат намерению Шольца избежать третьей мировой

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать обострения ситуации на Украине, которое может привести к третьей мировой войне, пишет Telepolis. Но поставки Киеву тяжёлого вооружения, о которых объявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, в корне противоречат его намерениям. Да и сомнительно, что он бы вообще смог продвинуть свою позицию в рамках НАТО, ведь США настроены на военное решение конфликта.



AP

Сегодня угроза третьей мировой войны — это уже не какая-то научная фантастика и несбыточная антиутопия, а вполне реальный сценарий дальнейшего развития ситуации на Украине, пишет Telepolis. «Опасность серьезная, реальная. Её нельзя недооценивать», — прокомментировал происходящее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Схожую позицию занимает канцлер Германии Олаф Шольц. В своём недавнем интервью немецким СМИ он сказал, что «прилагает все возможные усилия для того, чтобы избежать обострения, которое приведёт к третьей мировой».

Но его слова противоречат заявлению, которое сделала после саммита НАТО на авиабазе Рамштайн министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, отмечает автор статьи Бернд Мюллер. Она пообещала передать Киеву зенитные самоходные установки Gepard, которые можно использовать и против наземных целей, 88 танков Leopard, а также 100 боевых машин пехоты Marder. В рамках оказываемой военной помощи также планируется проводить обучение украинских экипажей в Германии, предоставляя им все необходимые инструменты, запасные части, а также патроны.

После таких заявлений намерения Шольца не допустить третьей мировой выглядят неубедительно, заключает автор. Да и сомнительно, чтобы он вообще смог продвинуть свою позицию в рамках НАТО, ведь министр обороны США Ллойд Остин так обозначил цели своей страны: «Мы здесь для того, чтобы помочь Украине победить в битве против незаконного ввода войск со стороны РФ и подготовить оборону Украины к вызовам завтрашнего дня».

Руководство в Вашингтоне рассуждения Шольца не волнуют, и в последнее время это становилось всё заметнее, продолжает Telepolis. Яркий пример — слова заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, сторонницы жёсткого курса в отношениях с Россией, известной также своим пренебрежительным отношением к Европейскому союзу, который в 2014 году послала «куда подальше».

В своём недавнем интервью она рассказала, что если раньше украинским военным для эффективной обороны были нужны комплексы Stinger и Javelin, то теперь их нужды изменились. Сейчас им необходимо оружие дальнего действия, например гаубицы, бронированная техника и большее количество противотанковых орудий, а также реактивные системы залпового огня. «И мы их предоставим», — уверяет она. К тому же другие страны — члены НАТО везут на Украину системы ПВО, запасные части для украинских боевых самолётов, а некоторые подготавливают поставки и самих самолётов.

При этом Нуланд не исключает возможности применения Россией тактического ядерного оружия, однако подчёркивает, что это будет иметь «катастрофические последствия» для главы Кремля Владимира Путина и ему придётся заплатить за это «астрономическую цену». РФ же постоянно подчёркивает, что ядерная война идёт только в головах у западных политиков и что они подготавливают провокации, чтобы обвинить в них Москву. Судя по всему, обострения не избежать, заключает автор статьи Бернд Мюллер.