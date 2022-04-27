Киев обвинил турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов

Директор по связям с общественностью МВД Украины Владимир Краковецкий обратился в полицию Анкары, обвинив турецкую оборонную компанию в хищении 5 млн долларов из украинского бюджета, сообщают СМИ.

Как пишет Cumhuriyet, речь идет о сделке украинских властей с фирмой Aka Arms Defense на приобретение 5 тыс. комплектов шлемов и бронежилетов (каждый стоит 1050 долларов). Покупку Киев оплатил 11 разными переводами, в том числе в криптовалюте. Заказ Киев так и не получил, передает ТАСС.

По данным Cumhuriyet, после начала расследования «ненадолго были арестованы пять подозреваемых», но 25 апреля суд Анкары освободил их из-под стражи до предъявления обвинения. Отмечается, что Aka Arms Defense также пыталась продать Краковецкому ракетные комплексы Stinger, но он отказался, пояснив, что подобного рода сделки «могут осуществляться только между суверенными государствами».

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте РФ и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

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