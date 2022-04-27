Блинкен не стал давать оценку нападениям Украины на российскую территорию

Комментируя нападения украинских военных на российскую территорию, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев сам должен выбирать тактику.

Блинкен заверил, что США «привержены стремлению предоставить» Украине «средства, необходимые, чтобы отразить российскую агрессию и вытеснить русских из страны». «Другой вопрос – необходимо ли украинцам совершать действия, которые выходят за пределы их границ», – сообщил он. По словам Блинкена, «жизненно важно, чтобы Киев сделал все необходимое для защиты от агрессии».

При этом США намерены «продолжить вводить новые санкции» против РФ «в предстоящие недели», это будет продолжаться, пока РФ «не прекратит» спецоперацию на Украине. Вашингтон намерен «продолжим фокусировать внимание на дополнительных секторах российской экономики», передает РИА «Новости».

Блинкен сообщил, что американские «дипломаты возвращаются на Украину на этой неделе, чтобы начать процесс открытия посольства в Киеве». Они «начнут в Львове, на западной Украине, с целью открыть посольство насколько возможно скоро, но и насколько возможно безопасно». По словам Блинкена, ожидается, что процесс займет «следующие несколько недель».

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