Мнение: В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения терактов
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Новости смертной казни.
В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения террористических актов.
Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов
Стоит отметить, что смертная казнь официально действует в ДНР.
В России по-прежнему действует мораторий на смертную казнь, причем сейчас уже без всяких международных обязательств и в условиях, когда примерно 75% населения страны выступают за возвращение института смертной казни за особо тяжкие преступления. Тем более странным выглядит отсутствие смертной казни в условиях войны.
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Источник: Colonel Cassad
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