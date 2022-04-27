Мнение: В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения терактов

Новости смертной казни.

В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения террористических актов.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов

Стоит отметить, что смертная казнь официально действует в ДНР.

В России по-прежнему действует мораторий на смертную казнь, причем сейчас уже без всяких международных обязательств и в условиях, когда примерно 75% населения страны выступают за возвращение института смертной казни за особо тяжкие преступления. Тем более странным выглядит отсутствие смертной казни в условиях войны.

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