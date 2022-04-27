 

Мнение: В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения терактов

27.04.2022, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новости смертной казни.

В Белоруссии ввели смертную казнь за попытки совершения террористических актов.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в двух чтениях изменения в Уголовный кодекс, согласно которым предусмотрена возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов

Стоит отметить, что смертная казнь официально действует в ДНР.
В России по-прежнему действует мораторий на смертную казнь, причем сейчас уже без всяких международных обязательств и в условиях, когда примерно 75% населения страны выступают за возвращение института смертной казни за особо тяжкие преступления. Тем более странным выглядит отсутствие смертной казни в условиях войны.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / Мнение: И треснул мир напополам

10.03 / Сбой в работе Рунета оказался не связанным с санкциями против Twitter

26.11 / “Я жив”: Дмитрий Певцов опроверг информацию о своей смерти

08.09 / Сбербанк запретит клиентам пользоваться очками при чтении договора

19.09 / Собянин рассказал об истинных причинах всплеска заболеваемости ковидом в Москве

25.02 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София открыли памятный музей в честь диджея Avicii

08.05 / Пушков: Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии

06.02 / Врачи рассказали, как приостановить накопление в организме висцерального жира

16.06 / Биби указали на выход

09.12 / Володин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика