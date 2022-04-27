 

“Дед Мазай и зайцы”: как Россия может спасти Европу от вымирания

27.04.2022, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После начала специальной военной операции по защите суверенных республик Донбасса наша страна столкнулась с сильнейшим давлением со стороны Запада. Противостояние между Москвой и Вашингтоном усилилось после введения энергетического эмбарго со стороны американского лидера Джо Байдена. Президент США не остановился на достигнутом и ради борьбы с Россией поставил под угрозу весь Евросоюз.

Его требование к союзникам поддержать санкции против российских нефти и газа привели европейских потребителей к грани экономического вымирания. Президент РФ Владимир Путин ответил жестко, потребовав перевести оплату за экспорт углеводородов в рубли. Некоторые страны уже поплатились за строптивость. Без отечественных энергоресурсов сегодня рискует остаться Польша и Болгария.

Как республики собираются обеспечивать простых граждан, а также профильные производства топливом, остается только гадать. Однако, по мнению политолога Марата Баширова, Россия все еще может спасти Европу от энергетического кризиса. Уже очевидно, что ЕС грозит вымирание экономики после отключения газовых и нефтяных потоков из нашей страны.

“[Эксперты] говорят: если не будет нефти и газа из России, тогда рухнет экономика той же Германии, Австрии или Испании”, – отметил Баширов.

Сложившуюся ситуацию эксперт иронично сравнил с известным советским мультфильмом. Он подчеркнул в интервью изданию “Украина.ру”, что Москва может выступить в роли “Деда Мазая” и спасти европейских “зайцев”. Аналитик уверен, что рано или поздно Брюсселю надоест “бегать по острову” и он примет условия по рублевым расчетам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Терапевт Романенко рассказала об особенностях повышенного холестерина

24.04 / В России уменьшат размер презервативов, чтобы избежать роста цен

17.11 / Скандалы: У «Транснефти» свой Карманов

18.08 / Нацгвардия подала иск Дональду Трампу на 14 млн долларов из-за зимних протестов

19.10 / Россиянам посоветовали, как действовать при первых признаках коронавируса

20.11 / Мнение: Хищные города

20.08 / Мнение: Тихановская и Бернар Анри Леви

19.04 / Украинские солдаты скептически относятся к тому, что западные санкции каким-либо образом сдержат российские войска (+видео)

26.10 / Скандалы: «Сижу в президиуме, а счастья нет…»

03.08 / Больше, чем спорт: 5 книг об олимпийских чемпионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика