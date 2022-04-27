 

По стопам Украины: эксперт предсказал будущее Польши и Болгарии

27.04.2022, 22:20, Разное
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Желание Евросоюза угодить США в большом противостоянии с Россией уже привело к негативным последствиям для ряда западных государств. Брюссель согласился поддержать энергетическое эмбарго против Москвы, введенное Вашингтоном. Некоторые страны уже начали отказываться от отечественного газа. Теперь Польше и Болгарии приходится пожинать горькие плоды решений недальновидных политиков.

Американский лидер Джо Байден, решивший оказать давление на Россию через санкции против углеводородов, естественно, может рассчитывать на сосбвенные запасы, хотя и за океаном наблюдается экономический кризис на фоне роста цен на топливо. Совершенно иная ситуация складывается в Европе.

Президент РФ Владимир Путин заранее предупредил европейских потребителей о зеркальном ответе. Глава государства решил перевести оплату за поставки газа в национальную валюту. Платить рублями Варшава и София не захотели.

Теперь этим странам придется пойти по стопам Украины. Об этом в интервью RT заявил эксперт по энергетике Сергей Правосудов. Он напомнил о схеме, по которой сегодня Киев закупает голубое топливо у Москвы.

Незалежная формально отказалась от закупок российского газа. При этом она сохранила транзит в Европу. Украина для получения энергоресурсов оформляет сделку де-юре на какой-нибудь бирже в условной стране Евросоюза, а де-факто изымает газ из трубы.

Как отмечает “Радио 1”, по итогу Незалежная платит России больше, чем могла бы при прямом импорте. По мнению специалиста, в будущем Болгария и Польша могут повторить схему Украины.



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