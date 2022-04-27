 

CNN – «результат тяжёлой и дотошной работы» — РФ обменяла Ярошенко на экс-морпеха США

27.04.2022, 22:17, Разное
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США обменяли бывшего морского пехотинца Тревора Рида, содержавшегося под стражей в России, на российского лётчика Константина Ярошенко, задержанного в Либерии в 2010 году, пишет CNN. По словам чиновника американской администрации, обмен стал результатом «многомесячной тяжёлой и дотошной работы правительства США», притом что он никак не скажется на позиции Вашингтона по Украине.


РИА Новости

Американца и бывшего морского пехотинца Тревора Рида, который до сих пор содержался под стражей в России, освободили в рамках обмена задержанными лицами, пишет CNN.

Рида, которого задержали в 2019 году, в июле 2020 года приговорили к девяти годам тюремного заключения за то, что в ходе стычки с сотрудниками российских правоохранительных органов он поставил под угрозу их «жизнь и здоровье». При этом Рид и его семья все обвинения отрицают.

Вместе с тем освобождение Рида, по словам чиновников администрации Байдена, никак не повлияет на политику США в рамках конфликта на Украине.

Добиться освобождения Рида удалось в рамках обмена задержанными лицами. США, в свою очередь, освободили гражданина РФ Константина Ярошенко. Последнего признали виновным в контрабанде наркотиков в 2011 году и приговорили к 20 годам тюремного заключения. Как и Рид, Ярошенко все обвинения отрицает.

По словам высокопоставленного представителя американской администрации, освобождение Рида стало результатом «многомесячной тяжёлой и дотошной работы правительства США» по этому вопросу. Он также добавил, что «диалог по этой конкретной теме в последнее время ускорился и нам удалось добиться того, что произошло сейчас».

Переговорный процесс, как отмечает CNN, подстёгивали в том числе и опасения за здоровье Рида, учитывая, что семья последнего беспокоилась насчёт того, что американец мог заразиться туберкулёзом, а также страдать от долгоиграющих последствий коронавирусной инфекции.

По словам чиновника администрации, переговоры с Россией «привели к тому, что президенту пришлось принять очень трудное решение о смягчении приговора российскому контрабандисту Константину Ярошенко, осуждённому за сговор с целью импорта кокаина».

Ярошенко, напоминает канал, — это российский пилот, который был задержан в Либерии Управлением по борьбе с наркотиками США 28 мая 2010 года и доставлен на американскую территорию.

При этом чиновник не стал уточнять, почему и по каким критериям для обмена был выбран именно Ярошенко, отметив, однако, что россиянин отбыл большую часть своего срока в США и сейчас передан российским властям.



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