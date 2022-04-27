 

В Минобороны заявили об использовании ВСУ больниц для оборудования огневых позиций

27.04.2022, 21:39, Новости дня
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В больнице Запорожья размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.

Украинские националисты оборудуют опорные пункты и размещают тяжелое вооружение в госпиталях, выгоняя больных.

По его словам, в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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