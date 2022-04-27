В Минобороны заявили об использовании ВСУ больниц для оборудования огневых позиций
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В больнице Запорожья размещено подразделение украинских военных, а на прилегающей территории – огневые позиции, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Эти и другие подобные факты, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова.
Украинские националисты оборудуют опорные пункты и размещают тяжелое вооружение в госпиталях, выгоняя больных.
По его словам, в Запорожье на улице Победы в городской клинической больнице экстренной и скорой медицинской помощи размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории – бронетехника и огневые позиции артиллерии.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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