В Германии заявили о снижении обороноспособности страны
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Уменьшение военных расходов в Германии в последние годы сказалось на боеготовности страны, многие единицы техники сейчас не в полной боевой готовности, сообщила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
«Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150 из них», – цитирует министра ТАСС.
Из 51 вертолета Eurocopter Tiger способны выполнять боевые задачи лишь девять, указала глава ведомства.
Она выступила в поддержку создания фонда в 100 млрд евро на оборонные расходы. По ее словам, вооруженные силы Германии должны быть способны выполнять боевые задачи.
Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
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