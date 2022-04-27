В Германии заявили о снижении обороноспособности страны

Уменьшение военных расходов в Германии в последние годы сказалось на боеготовности страны, многие единицы техники сейчас не в полной боевой готовности, сообщила глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150 из них», – цитирует министра ТАСС.

Из 51 вертолета Eurocopter Tiger способны выполнять боевые задачи лишь девять, указала глава ведомства.

Она выступила в поддержку создания фонда в 100 млрд евро на оборонные расходы. По ее словам, вооруженные силы Германии должны быть способны выполнять боевые задачи.

Ранее концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.

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