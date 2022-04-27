Мнение: Операция деиндустриализация

Операция деиндустриализация

Эскалация военных действий на Украине привела к тому, что Вооружённые силы России начали наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры. Как заявляет российское МО, впервые был нанесён удар по ЖД-объектам на западе страны и другим объектам тыловой инфраструктуры, с целью помешать поставкам западного вооружения, боеприпасов и ГСМ для группировки в Донбассе.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что для уничтожения тяговых подстанций на территории Украины, было применено высокоточное оружие большой дальности.

В «Укржелдороге» (УЗ) рассказали, что утром 25 апреля были нанесены удары по 5 железнодорожным станциям в западной и центральной частях Украины. Глава компании Александр Камышин сообщил о задержке минимум 16 пассажирских поездов.

В УЗ также заявляют о разрушении трёх тяговых подстанций. Сообщается о выводе из строя двух объектов в Винницкой области (ТПС «Казатин-2» и ТПС «Подольская-тупиковая») и одного в Киевской области (ТПС «Фастов»). Напряжение в контактной сети исчезло на участках Шепетовка (Хмельницкая область) — Козятин (Винницкая область), Жмеринка (Винницкая область) — Казатин, Казатин — Фастов (Киевская область). Во Львовской области разрушена ЖД-станция Красное, сообщает Telegram-канал Операция Z.

Если подобная тенденция будет продолжена, электровозы, которые эксплуатируются на сети УЗ, превратятся в бесполезный металлолом.

Если посмотреть карту железных дорог Украины, то можно сделать вывод о наиболее, если так можно выразиться, «бережном» по отношению к инфраструктуре Украины решении. Дело в том, что сеть железных дорог Украины наиболее широко была развита ещё с царских времен. Высокий уровень индустриализации некогда второй крупнейшей советской республики привёл к тому, что основные магистрали страны электрифицированы.

Количество тепловозов в УЗ крайне ограничено. Особенно мощных тепловозов, способных тащить тяжёлые составы. Последние 30 лет железнодорожное хозяйство деградировало. В конце 2021 года правительство Украины анонсировало глубокую модернизацию УЗ. Нашлось западное финансирование и местные производители уже предвкушали если не участие в разделе пирога, то подбор богатых крошек с барского стола иностранных компаний.

Но до реализации дело не дошло. Основные транспортные артерии с запада на восток — это магистраль Ковель — Киев — Полтава, и Львов — Белая Церковь — Днепропетровск. Это основной грузовой «ход». Железная дорога от Ужгорода также вливается в львовский транспортный узел. Соответственно ЖД-коммуникации ВСУ крайне уязвимы. Обходные пути в основном однопутные, не рассчитаны под тяжёлые составы и тоже давно электрифицированы. Получается, что поражение энергетической инфраструктуры УЗ парализует снабжение восточных группировок.

Альтернативой является использование тепловозов. Но возникает две проблемы. Во-первых, тепловозов мало, и они старые. Во-вторых, тепловозы используют ценное топливо, которое требуется для военной техники.

Удар по тяговым подстанциям, если не парализует, то существенно замедлит движение по украинским железным дорогам. Устаревшие морально и технически тепловозы УЗ не смогут восполнить образовавшийся дефицит тягового подвижного состава. Поставленные на Украину в 2019 году 30 тепловозов GE вряд ли существенно выправят ситуацию. Износ украинского парка ТПС составляет более 90%. До 2033 в УЗ планировали закупить 315 единиц ТПС.

Дальше следует ожидать поражение депо, вагоноремонтных заводов и отдельных тепловозов.

До последнего времени неоднократно сообщалось о перевозке вооружения и боеприпасов в пассажирских поездах, в том числе и в электричках. Однако в дилемме удары по инфраструктуре и большие человеческие жертвы или перемалывание техники в боестолкновениях, российские ВС выбирали второй вариант. Постепенное ожесточение и удары по российской территории, с одной стороны, и момент, когда поток беженцев с востока на запад спал, с другой, привели к тому, что для ВС РФ стало возможным приступить к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины.

Что дальше? Дальше следует ожидать поражение депо, вагоноремонтных заводов и отдельных тепловозов. Дефицит тяги приведёт к парализации движения. Если же иностранные спонсоры конфликта в срочном порядке поставят Киеву тепловозы, то мишенью ВС РФ станут железнодорожные мосты в Киеве и Днепре, что, конечно, является критическим моментом. Если мостовые переходы через Днепр станут непригодными для эксплуатации, украинская железнодорожная сеть окажется разрезанной на две части. Таким образом, снабжение частей ВСУ на востоке страны по железной дороге станет невозможным.



Мерефо-Херсонский железнодорожный мост в Днепропетровске

Южный маршрут через Кишинёв и Одессу не сможет сильно повлиять на поставки в Донбасс, однако серьёзно осложняет военную изоляцию Одессы. Появились видео из хорватского Осиека с платформами с британской военной техникой. Это значит, что через Кишинёв Одесса может быть «накачана» зенитными, противотанковыми и противокорабельными ракетами, что при спутниковой поддержке НАТО может превратить её в особый укрепрайон. В связи с этим провокации в Приднестровье могут оказаться на руку России, которая может перерезать этот транспортный коридор дипломатическими и иными методами.

26 апреля Одесский городской совет сообщил, что в Одесской области под удар попал мост через Днестровский лиман в ПГТ Затока. Введённый в эксплуатацию в 1955 году разводной автомобильно-железнодорожный мост в Затоке соединяет две части Будацкой косы. Это один из двух мостовых переходов, которые связывают южную часть Одесской области с территорией остальной Украины.

На протяжении последних недель западные союзники Киева практически в ежедневном режиме анонсируют поставки военной техники, боеприпасов и ГСМ для нужд ВСУ. Только побывавшие с визитом в Киеве главы Госдепартамента и Минобороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин пообещали Зеленскому очередные 300 млн долларов на вооружение. С момента начала специальной операции ВС РФ на Украине американская помощь в адрес киевского правительства составила 3,7 млрд долларов.

Наверное, не осталось ни одной европейской страны, которая не внесла бы свою пусть и малую, но символичную лепту в дело борьбы с Россией. Составы с наливными цистернами замечены на подходах к украинской границе в Молдавии и Румынии. Причём формируются эти составы, скорее всего, на сортировочных станциях широкой колеи на территории Румынии. Американские «Геркулесы» регулярно садятся в польском Жешуве.

Очевидно, что подобные объёмы вооружений и боеприпасов нельзя транспортировать иначе как по железной дороге.

Особенно в случае, когда речь идёт о тяжёлом вооружении. Не лишним будет напомнить цитату американского генерала времён Первой мировой Джона Першинга: «Пехота выигрывает битвы, а логистика выигрывает войну».

В настоящий момент «Укржелдорога» продолжает процесс эвакуации гражданского населения из населённых пунктов Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также с подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР. Совмещать вывоз мирных жителей в одну сторону и перегон боевой техники в другую — задача довольно затруднительная.

При дефиците тяги невыполнимыми могут стать обе эти задачи. Исключительно по причине того, что ЖД-инфраструктура придёт в негодность. В пострадавших окажутся спасающиеся из зоны боёв беженцы.



Мост через Днестровский лиман в Одесской области

Дефицит тяги также парализует обратные направления. Ещё недавно у Киева существовали планы на вывоз экспортного зерна. Не сможет поехать на Запад украинский металл, руда и другая экспортная продукция.

Германское правительство планирует «помочь украинским аграриям» и задействовать в перевозках компанию DB Cargo. В концепции такого «зернового моста» нет ничего нового. Немецкие политики продолжают традиционную практику своих предшественников — в любой непонятной ситуации вывозить зерно с Украины. Глубокий символизм германской зерновой инициативе придаёт высокая вероятность того, что по украинской земле вновь могут пойти колонны немецких танков.

Пусть пока, по канонам прокси-войны, и укомплектованные украинскими экипажами.

Вопрос в том, как совместить мирный вывоз экспортного зерна и перевозку тяжёлой бронетехники, не подвергая железные дороги риску быть приведёнными в нерабочее состояние. Что же касается, вывоза украинской продукции, то для неё открыты балтийские порты. Но в Польше другая колея. И дефицит тяги вместе с энергетическим дефицитом остановит любое направление.

Всю железнодорожную инфраструктуру придётся кому-то восстанавливать. В киевском руководстве, очевидно, питают надежды на так называемый «план Маршалла для Украины», когда заграница поможет восстановить всё и вся, разумеется, абсолютно безвозмездно.

А в настоящий момент уничтожается общее наследие некогда единого народа. То, что было построено предыдущими поколениями граждан общей для них страны, начиная со времён Российской Империи и до советского времени. Специальная военная операция превращается в деиндустриализацию. Деэлектрификация путей сообщения — это первый шаг.

https://vgudok.com/lenta/operaciya-deindustrializaciya-ukrainskie-zheleznye-dorogi-ne-smogut-perevozit-oruzhie-zerno-i – цинк

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