 

Гузеевна, стой, ты куда?! – Личное мнение

27.04.2022, 21:32, Разное
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Пишут, что возможно моя любимая Лариса Гузеевна сдристнула из страны. Появились такие слухи.

«Я себя на работе держу, у меня немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего меня накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я не виновата. Это инфекция», — цитирует Гузеевну Комсомолка.


Красивая и гордая сижу на берегу. Фото: Соцсети

Баба Лара не виновата. Это всё мерзкий ковид, перенесённый то ли год назад, то ли полгода как.

Куда свинтила Гузеевна?

Говорят, в Болгарию — в Солнечный берег, есть такой городок. У бабушки и там квартира, а не только в Москве.

Все кивают на Пугачёву — она ведь тоже уехала. Чем Гузеевна хуже или прав у неё меньше?

Конечно, пример Аллы Борисовны заразителен. Она же наше всё на эстраде. Уехала на каникулы детей да так и осталась в Израиле. Ругается оттуда на священника, но возвращаться пока не планирует.

Вот и Гузеевна с немотивированной агрессией тоже имеет полное право восстановиться. Не то, чтоб я очень скучала — по мне, так вообще бы там она и осталась.

Нет, ну а что? Хороший морской воздух полезен для лёгких. Нафталин выветрится. Но что-то мне подсказывает, что все они, как магазины OBI, снова вернутся.

Ждёте любимок?

Источник: Лена Миро



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