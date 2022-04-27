 

Матвиенко призвала дать свободу бизнесу

27.04.2022, 20:56, Разное
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Спикер Валентина Матвиенко в своем выступлении призвала дать свободу российским предпринимателям. По ее словам, в нынешних условиях это необходимо. “Пусть кто-то пирожки печет, кто-то вышивает, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте никого”, – цитирует спикера телеканал “360”.

Также Матвиенко обратилась к региональным парламентам обеспечить предпринимателям комфортные условия для работу. По ее словам, это позволит экономике лучше развиваться.



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