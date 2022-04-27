Матвиенко призвала дать свободу бизнесу

Спикер Валентина Матвиенко в своем выступлении призвала дать свободу российским предпринимателям. По ее словам, в нынешних условиях это необходимо. “Пусть кто-то пирожки печет, кто-то вышивает, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте никого”, – цитирует спикера телеканал “360”.

Также Матвиенко обратилась к региональным парламентам обеспечить предпринимателям комфортные условия для работу. По ее словам, это позволит экономике лучше развиваться.