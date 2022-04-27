 

В Ярославской области провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли

27.04.2022, 20:50, Новости дня
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Хирурги онкологической больницы Ярославской области провели уникальную операцию по удалению объемной злокачественной опухоли печени, диагностика пациента проходила с помощью современного компьютерного томографа, приобретенного в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

55-летнего жителя Гаврилов-Яма мучили резкие боли с правой стороны живота. Обследование выявило новообразование большого размера – 14 сантиметров. Углубленная диагностика в областной онкологической больнице показала: опухоль злокачественная. Была назначена срочная операция, говорится на сайте правительства Ярославской области.

«Помощь пациенту оказана в кратчайшие сроки. С момента постановки диагноза до операции прошла неделя. Операция не рядовая. Из 40–45 резекций печени, которые мы выполняем в год, операций такой сложности всего одна-две. Без экстренного оперативного вмешательства опухоль увеличилась бы в размере, привела бы к печеночной недостаточности и гибели пациента в ближайшие полгода. К счастью, мужчина прооперирован, все прошло хорошо», – отметил заместитель главного врача по хирургической работе областной онкологической больницы Александр Васин.

Сложность ситуации была не только в большом размере опухоли, но и в том, что она вовлекала в себя нижнюю воротную и полую вену с ее притоками. Операция, в которой принимали участие три хирурга высшей квалификационной категории, длилась 4,5 часа. Несмотря на удаление почти половины печени, ее оставшаяся часть взяла на себя все необходимые функции. Сейчас пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Диагностика пациента проходила в том числе с помощью современного компьютерного томографа, приобретенного в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Контрольная томография показала, что проблем с кровоснабжением печени у пациента из Гаврилов-Яма нет, и дополнительное лечение мужчине не требуется. В конце недели он уже вернется домой и продолжит полноценную жизнь.



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