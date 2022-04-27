Путин предложил продавать рецептурные лекарства дистанционно

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект об эксперименте по продаже рецептурных лекарств дистанционно.

«Правительству Российской Федерации подготовить (…) проект федерального закона, предусматривающий проведение эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту, дистанционным способом», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, сенатор РФ Андрей Турчак. Документ должен быть подготовлен до 1 июля 2022 года.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов объяснил рост цен на лекарства «жадностью коммерсантов от медицины».

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