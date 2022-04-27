СМИ: Итальянская Eni намерена открыть счет в рублях для оплаты газа из России

Итальянская энергетическая компания Eni готовится открыть рублевые счета в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

По его информации, данный шаг носит предупредительный характер, поскольку компания ожидает дополнительных указаний от правительства Италии касательно того, может ли она использовать эти счета для покупки голубого топлива, информирует ТАСС.

По данным Bloomberg, российские условия оплаты поставок голубого топлива приняли десять стран, причем четыре страны уже осуществили такие платежи. Напомним, согласно предложению Москвы, переводы в евро поступают на счет иностранных компаний в «Газпромбанке», который, в свою очередь, будет конвертировать валюту в рубли для осуществления платежа «Газпром экспорту». О согласии на такой алгоритм, помимо Австрии, в среду объявила и Венгрия. Немецкая компания Uniper также назвала возможной оплату газа в рублях, отметив необходимость согласовать эту позицию с правительством ФРГ.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия, объявившая, что не намерена производить оплату в рублях. РФ на 85–87% обеспечивает потребности Словакии в природном газе.

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