Мнение: Угроза рецессии в США, голодные дефолты и неудачные ставки против рубля

1. Соединённые Штаты ещё не успели толком выйти из коронакризиса, а им уже пророчат новую рецессию. На этот год восстановительного запала американской экономике, может быть, и хватит, но вот дальше уже следует ожидать обвала, так как показатели у больного уж очень плохи:

https://lenta.ru/news/2022/04/20/sprg/

Экономика США в среднесрочной перспективе может столкнуться с кризисом и перейти в фазу рецессии уже к следующему году. С таким прогнозом выступило американское ипотечное агентство Fannie Mae, на которое ссылается Bloomberg.

Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Диапазон ставки составляет от 0,25 до 0,5 процента годовых. Показатель инфляции в феврале достиг 7,5 процента.

«Недавняя инверсия доходности казначейских облигаций и высокая инфляция заставили нас значительно понизить ожидания экономического роста в 2023 году», — говорится в заявлении главного экономиста Fannie Mae Дуга Дункана.

Жилищный сектор также ожидает падения продаж жилья на 7,4 процента в этом году и на 9,7 процента в 2023-м. Ставки по 30-летним ипотечным кредитам впервые за десять лет превысили 5 процентов. «Мы ожидаем, что продажи жилья, цены на недвижимость и объемы ипотечных кредитов снизятся в течение следующих двух лет», — сказал Дункан.

2. В мире началась череда голодных дефолтов. О дефолте на Шри-Ланке я уже упоминал:

https://lenta.ru/news/2022/04/19/srln/

На Шри-Ланке, ранее объявившей о дефолте, растет дефицит еды, топлива и медикаментов, в результате чего министр финансов страны Али Сабри обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), сообщает Bloomberg.

Ранее в марте дефолт был объявлен в Ливане:

https://rg.ru/2020/03/09/pravitelstvo-livana-vpervye-obiavilo-defolt-po-vneshnim-dolgam.html

Правительство Ливана, небольшого средиземноморского государства на Ближнем Востоке, впервые в истории, всегда отличавшейся турбулентностью, объявило о дефолте по внешним долгам. В понедельник кабинет министров не смог погасить еврооблигации на 1,2 миллиарда долларов. Эксперты называют финансовый кризис главной угрозой национальной стабильности со времен окончания гражданской войны, сотрясавшей эту страну с 1975-го по 1990 год.

По словам премьера Хасана Диаба, в условиях резкого сокращения долларовых резервов власти будут искать возможности реструктурировать долг, который достиг 170 процентов от ВВП страны. Это более 90 миллиардов долларов. “Как мы можем отдавать деньги кредиторам за рубеж, когда наши граждане не могут снять сбережения с собственных счетов? Когда на улицах есть люди, которые не могут позволить себе купить хлеб?” – цитирует Reuters политика. Он признал, что в ближайшее время примерно 40 процентов жителей республики могут оказаться за чертой бедности.

Для сравнения, государственный долг США составляет более 30 триллионов долларов – свыше 130% от ВВП, что уже не слишком-то далеко до уровня Ливана.

3. Тем временем, рубль разочаровал инвесторов, которые делали крупные ставки против нашей валюты. Они предполагали, что рубль рухнет, и резкое укрепление рубля загнало их в глубокие минуса:



https://t.me/inflation_shock/2099

Сижу в чатике крупных инвесторов-физиков российского происхождения, но живущих давно уже за пределами РФ.

Там просто бесов пора изгонять. ЦБ РФ побрил абсолютно всех. У всех были ставки на рост доллара к рублю. Сначала от 110, потом от 100, 90, 80, последний влетал в позицию на 75.

Люди уже не знаю что и придумать. Уповают только на ядерную войну, чтобы спасти свои ставки.

Как-то никто не подумал, что когда Европа блочит продажу своих товаров, то импорт обрушится, а вот сырьевой экспорт улетит в космос с учетом гиперинфляции резервных валют.