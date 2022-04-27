Мнение: Почему Путин не маршал?

Президент России Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург, и в Таврическом дворце выступил перед членами Совета законодателей.

Вот тезисы выступления президента России:

– Запад довел Украину до прямого военного столкновения с Россией. Украинскому народу уготована судьба расходного материала, к украинцам приходит понимание этого.

– Страны Запада использовали против России новое геополитическое оружие — ставку на «русофобов и неонацистов», а также планомерно превращали Украину в Антироссию и в итоге подтолкнули Киев к прямому столкновению.

– Россия будет добиваться поставленных целей в Украине. Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. У Москвы для этого есть некие «средства», которыми пока не обладают ее оппоненты.

отсюда

Мне вот интересно, почему Путин до сих пор не маршал или хотя бы не генерал? Вон даже у Лукашенко есть то ли генеральские, то ли маршальские погоны.

А Путин как был подполковником ФСБ, так и остается подполковником ФСБ. Хотя мыслит-то он уже давно по-генеральски. Это потому что Путин неприлично скромен?

Фотографии отсюда и отсюда

—