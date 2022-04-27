Мнение: Почему Путин не маршал?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент России Владимир Путин прилетел в Санкт-Петербург, и в Таврическом дворце выступил перед членами Совета законодателей.
Вот тезисы выступления президента России:
– Запад довел Украину до прямого военного столкновения с Россией. Украинскому народу уготована судьба расходного материала, к украинцам приходит понимание этого.
– Страны Запада использовали против России новое геополитическое оружие — ставку на «русофобов и неонацистов», а также планомерно превращали Украину в Антироссию и в итоге подтолкнули Киев к прямому столкновению.
– Россия будет добиваться поставленных целей в Украине. Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. У Москвы для этого есть некие «средства», которыми пока не обладают ее оппоненты.
отсюда
Мне вот интересно, почему Путин до сих пор не маршал или хотя бы не генерал? Вон даже у Лукашенко есть то ли генеральские, то ли маршальские погоны.
А Путин как был подполковником ФСБ, так и остается подполковником ФСБ. Хотя мыслит-то он уже давно по-генеральски. Это потому что Путин неприлично скромен?
Фотографии отсюда и отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет