Мнение: Об удавке на шее России

Начнём с хорошей новости. Всего за два месяца этого года Индия закупила в России в два раза больше нефти, чем за весь 2021 год. Эти данные содержат уже статистику за март, когда рекордно выросли индийские закупки не только нефти, но и угля. Иными словами, Вашингтону не удалось «прогнуть» Дели на отказ от нефтяных поставок из РФ. Хотя…

В его арсенале есть более изощрённые средства давления на Россию, чем прямые товарные «эмбарго».

Вот очень показательная #история.

По последним данным, индийская нефтяная компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) изо всех сил пытается найти судно для перевозки 700 000 баррелей нефти с Дальнего Востока. ONGC владеет 20% акций проекта «Сахалин 1», который производит российский сорт «Сокол». Ранее эта #нефть уходила из терминала Де-Кастри на Дальнем Востоке в России на судах ледового класса в Южную Корею, где затем перегружалась на обычный танкер. Индийские нефтеперерабатывающие заводы редко покупают марку «Сокол», так как сложная логистика делает её дороже. В мире не так много судов ледового класса, которые можно использовать одновременно. Но вот одна компания решила рискнуть, соблазнившись ценой.

И что?

Индусы столкнулись с целым рядом проблем. Для перевозки «Сокола» нужны ледоколы, а судоходные компании опасаются репутационных рисков. Кроме того, сейчас гораздо труднее найти страховое покрытие для российских товаров. ONGC полагается на суда ледового класса, предоставленные российским государственным «Совкомфлотом» (SCF) для транспортировки сырой нефти в порт Йеесу в Южной Корее. Оттуда индийская компания должна экспортировать её покупателям, в основном в Северной Азии.

Однако санкции, введённые в отношении России Соединенными Штатами, Великобританией, Европейским Союзом и Канадой в дополнение к конкретным ограничениям для SCF, затрудняют российским судам получение страхового и перестраховочного покрытия рейсов. Вся индустрия морских перевозок России столкнулась с отказами в обслуживании, включая отказ в сертификации судов ведущими иностранными поставщиками, такими как британская LR и норвежская DNV. Продавцы судового топлива прекратили обслуживать суда, плавающие под российским флагом, в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту, что стало ещё одним ударом по экспорту.

В итоге ONGC продала по одному грузу индийской государственной нефтеперерабатывающей компании Hindustan Petroleum Corp и Bharat Petroleum Corp (BPCL). Груз BPCL необходимо забрать в начале следующего месяца из порта Йосу в Южной Корее, а груз для HPCL запланирован на конец мая. BPCL направила запрос на фрахт судна из южнокорейского порта и попыталась зарезервировать судно «Атлантис» для отправки в начале мая, о чем свидетельствуют отчёты о перевозках. Однако зафрахтовать судно в порту Йосу не удалось — частично из-за проблем с обеспечением страховки для рейса, сообщили источники. Решится ли эта проблема в ближайшее время, неизвестно.

Но это ещё «цветочки». #ЕС в марте включил «Совкомфлот» в число российских государственных компаний, с которыми было «запрещено прямо или косвенно участвовать в любой сделке» после переходного периода. Этот период заканчивается 15 мая. Что будет дальше, только Богу известно.

Но санкционная петля на российской шее уже начинает стягиваться.

Интересно, в Кремле понимают, как из неё выпутаться, не прибегая к самоубийственному варианту ядерного удара?

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