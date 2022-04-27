 

Мнение: И снова – Шоколадница!!

27.04.2022, 20:20, Разное
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Итак – СЕГОДНЯ, в среду, по традиции жду всех будущих читателей в кафе Шоколадница на Китайгороде! Можно не спешить – я там буду с 6 до 8 вечера, а может и еще позже. Еще раз: сегодня, 27 апреля, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Приходите – будет интересно!

Кто потеряется – звоните по телефону +7915-823-13-25. А также вы всегда можете заказать себе книгу, если живете не в Москве – я вам пришлю ее со своим автографом. Пишите в личку или на почту [email protected]

Источник: Размышления вольного социолога



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