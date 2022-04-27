Троян вывел из строя спутники НАТО и вынудил капитулировать американскую группировку в Сирии

Неустановленные лица занесли троян в систему коммуникации НАТО, который разослал солдатам США в Сирии сообщение об уменьшении жалования, отмены боевых и ветеранских выплат, а также изменений условий военной ипотеки, что спровоцировало массовое дезертирство личного состава, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Сдавшимся силам САР и ВС РФ Пентагон предложил вернуться без последствий и трибунала, но не все солдаты вняли призыву своего начальства.

“Нам обещали, что инфраструктура в Сирии ничуть не хуже нашей базы в Аризоне, но нас обманули”, – жалуется один из сдавшихся в плен американцев.

По его словам, в Сирии не оказалось элементарных базовых удобств – автомата с “кока-колой”, WI-FI и KFC. На данный момент со американскими военными работают военные психологи и замполиты, ВС РФ уже отправили гуманитарный конвой со всем необходимым.

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