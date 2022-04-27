 

О пользе здорового образа жизни – Личное мнение

27.04.2022, 20:10, Разное
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Бузова опубликовала в телеге фотографию молодой красивой блондинки.

Её вы видите справа. Хорошенькая — глаз не отвести.


Фото: Соцсети

Так могла бы выглядеть гОленька, если бы вела другой, более здоровый, образ жизни. Ну, и чуток рубанула бы нос.

Такой красоточкой, подозреваю, Бузова себя видит, когда дерябнет водички. Коньяк же гОленька не пьёт. Вы, надеюсь, в этом нисколько не сомневаетесь?

Увы, в реальности Бузова выглядит так, как слева.


Фото: Соцсети

Пряник отёкший, по циркулю. Второй подбородок висит вялой сиськой. Тургор кожи лично у меня вызывает большие вопросы к образу жизни его обладательницы. Впрочем, не только тургор кожи, но и хаотичные телодвижения этой грузной женщины у шеста.

https://t.me/lenamiro/11419

Хорошо, хоть не падает.

Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: а вы у меня в свете последних событий, случаем, не распустились?

Бузова вон растолстела, отекла.

Вы, надеюсь, как и прежде, следите за питанием, не злоупотребляете алкоголем, не начали на стрессе курить?

Как оцениваете свой сегодняшний образ жизни по 5-балльной шкале? Что нужно подправить? Когда начнёте? Что мешает сделать это прямо сейчас?

Будьте, пожалуйста, честны. Хотя бы перед самими собой.

Источник: Лена Миро



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