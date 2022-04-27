О пользе здорового образа жизни – Личное мнение
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Бузова опубликовала в телеге фотографию молодой красивой блондинки.
Её вы видите справа. Хорошенькая — глаз не отвести.
Фото: Соцсети
Так могла бы выглядеть гОленька, если бы вела другой, более здоровый, образ жизни. Ну, и чуток рубанула бы нос.
Такой красоточкой, подозреваю, Бузова себя видит, когда дерябнет водички. Коньяк же гОленька не пьёт. Вы, надеюсь, в этом нисколько не сомневаетесь?
Увы, в реальности Бузова выглядит так, как слева.
Фото: Соцсети
Пряник отёкший, по циркулю. Второй подбородок висит вялой сиськой. Тургор кожи лично у меня вызывает большие вопросы к образу жизни его обладательницы. Впрочем, не только тургор кожи, но и хаотичные телодвижения этой грузной женщины у шеста.
https://t.me/lenamiro/11419
Хорошо, хоть не падает.
Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: а вы у меня в свете последних событий, случаем, не распустились?
Бузова вон растолстела, отекла.
Вы, надеюсь, как и прежде, следите за питанием, не злоупотребляете алкоголем, не начали на стрессе курить?
Как оцениваете свой сегодняшний образ жизни по 5-балльной шкале? Что нужно подправить? Когда начнёте? Что мешает сделать это прямо сейчас?
Будьте, пожалуйста, честны. Хотя бы перед самими собой.
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Источник: Лена Миро
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