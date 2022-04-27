Мнение: Принуждение к прямым действиям

Арестович заявил, что ВСУ готовы в случае необходимости взять Приднестровье. Собственно, Арестович — лицо практически неуполномоченное и его выступления мало чем отличаются от выступлений какого-нибудь Соловьева на российском ТВ, но смысл «месседжа» понятен: Киев понимает угрозу и как минимум выражает готовность на нее реагировать.

Каких-то слишком хитрых и вычурных ходов на самом деле нет. Практически любые действия сторон читаются, а потому есть и встречные ходы, позволяющие нейтрализовать имеющиеся угрозы. Задача Киева остается прежней — свести к минимуму любые непрямые действия и ходы Кремля, вынуждая его действовать максимально прямо и «в лоб», что в конечном итоге ведет к перемалыванию имеющегося небольшого ресурса.

В конечном итоге все действия Киева в ходе последних двух месяцев и последующих в будущем — это как раз сводить столкновение к максимально прямому и крайне бесхитростному сценарию, в котором, как ни странно для потребителя российского ТВ, у Кремля как раз шансов практически нет. Проблема очевидна: союзников у Кремля нет. Ни одного. Есть нейтральные внешние наблюдатели, которые не поддерживают противников Кремля — этих достаточно много. Но ни один из них в союзники России не спешит, напротив: все старательно дистанцируются как от Запада, так и от любой минимальной перспективы быть в этот конфликт вовлеченными даже косвенно.

А вот с противоположной стороны с союзничеством все очень даже в порядке. Разделение труда выглядит вполне понятным: Украина воюет, Запад и НАТО активно подбрасывают ей ресурс. В таком противостоянии ключевую роль играет ресурсный фактор, и, безусловно, в этой борьбе перевес точно не на стороне России.

Именно поэтому задача Украины и стоящей за ней коалиции — затягивать конфликт. И это им вполне удается. Настолько, что теперь снята за ненадобностью задача продержать Украину до поражения как можно дольше. Теперь стоит задача: довести Россию до военного истощения. Что, в общем-то, сейчас и решается через принуждение к прямым действиям. Следующей по уровню задачей может стать попытка создания ситуации, при которой Россия может внезапно оказаться перед угрозой утраты контроля над своим ядерным арсеналом. Это очень непросто, это достаточно рискованно, но если обстоятельства для Запада сложатся благоприятно, то нет ни малейших сомнений, что он будет пытаться эту задачу реализовать.

Но это — будущее. Сейчас к исполнению принята директива, высказанная министром обороны США — максимально полное военное истощение России.

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