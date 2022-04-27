Назначен новый мэр Херсона

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27.04.2022, 19:25, Новости дня
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Новым главой подконтрольного Вооруженным силам РФ Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец, сообщили в администрации города.

Прежний мэр Игорь Колыхаев уволен, сообщили в военно-гражданской администрации Херсона РИА «Новости».

При этом Херсонскую область возглавил экс-глава города Владимир Сальдо.

Ранее в конце апреля бойцы Росгвардии подняли над Херсоном знамя Победы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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