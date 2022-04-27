ВКС РФ поразили за день 38 военных объектов Украины

Авиацией ВКС РФ были поражены 28 военных объектов Украины, в том числе два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) С-300 и «Оса-АКМ», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 в районе Николаевки и один «Оса-АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей», – передает его слова ТАСС.

Также удалось уничтожить 210 украинских националистов. Ранее в Минобороны сообщали, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.

—