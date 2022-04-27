Минобороны: Средства ПВО РФ сбили в Харьковской области вертолет Ми-24 Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил», – цитирует его ТАСС.

По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что ракетами «Калибр» ударами с моря по ангарам на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожена крупная партия иностранного оружия и боеприпасов, поставленных для украинских войск.

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