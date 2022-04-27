Лучшее время для пилинга и скрабирования: как ухаживать за кожей лица и тела до и после тренировки

Если вы активно занимаетесь спортом, вам нужно заботиться не только о питании, но и внешнем уходе за кожей лица и тела. Во время занятий мы активно потеем, через поры выходят токсины и вредные вещества, поэтому важно, чтобы они были чистые. Запомните несколько советов от профессионалов, которые желательно применять перед тренировкой и после нее.

Лицо

Выходить на тренировку нужно только с чистой кожей, без макияжа. Кожа во время занятий активно потеет, поэтому тональный крем и пудра, смешиваясь с себумом, ухудшают положение и забивают поры, что может привести к воспалению. Конечно, макияж не табу, занимайтесь с ним, если хотите, но после тренировки обязательно полностью его снимите с помощью очищающих средств.

Если вы совсем без пудры не можете, используйте минеральную, она абсорбирует жир и легко смывается. Используйте одноразовые салфетки и полотенца, чтобы избежать накопления бактерий.

В идеале нужно носить с собой на тренировку косметичку с полным набором средств: очищение, тонизирование и увлажнение. Используйте легкий увлажняющий крем без масла, чтобы опять же не забивать поры. Хорошо работает крем на основе гиалуроновой кислоты. Не используйте пилинги и скрабы перед занятием, чтобы не лишить кожный покров необходимой защиты. Если занимаетесь на улице, обязательно наносите солнцезащитный крем.

После тренировки снова нужно умыться, чтобы очистить лицо от солей, и нанести тоник и увлажняющий крем. Теперь можно накраситься. Только не делайте этого на распаренную кожу, дайте ей подышать и успокоиться. В течение тренировки, особенно если вы сильно потеете, используйте матирующие салфетки, которые собирают не только влагу, но и жир.

Тело

Если вы не используете для тренировки особые косметические средства, например для борьбы с целлюлитом, то душ можно не принимать. А вот после тренировке уделите телу максимум внимания. Можно нанести пилинг или скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки и дать возможность увлажняющим и питательным средствам проникнуть как можно глубже.

В это время очень эффективно работают лимфодренажные средства, потому что после активных действий кровоток все так же ускорен. Только постарайтесь нанести средство в течение получаса, именно столько длится действие.

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После плавания в бассейне душ нужно принимать обязательно, желательно с гелем на основе увлажняющих масел, чтобы исключить сухость. Затем обязательно нанесите увлажняющий крем. Скрабировать тело можно не чаще двух раз в неделю, иначе кожа не успеет восстановиться.

Баня и сауна

В каждом фитнес-центре имеется зона спа, хаммам или сауна. Не пренебрегайте этим видом очищения. Пар и горячая вода максимально открывают поры и выводят токсины, только кожа должна быть чистой. Не заходите в парилку с макияжем, чтобы не получить раздражение и акне, ведь вредные косметические вещества проникнут в этом случае максимально глубоко и будут разрушать кожу изнутри. Можно использовать скрабы, но с условием, что сразу после окончания процедур вы нанесете хороший слой жирного крема. Очень эффективны различные массажи, в том числе массажной щеткой. Не бойтесь боли, это значит, что мышцы разминаются, лимфа и соли расходятся и будут выведены из организма. Пейте больше воды.

Маски

Во время интенсивных тренировок кожа теряет большое количество влаги, поэтому восстанавливать ее надо не только водой, но и увлажняющий косметикой. Пока поры открыты, сделайте несколько масок для лица и тела: очищающую, увлажняющую, тонизирующую. Тонизация усилит отток лимфы и избавит вас от отеков, очищающие средства вытянут остатки себума и токсинов, увлажняющие нормализуют водный баланс. Используйте косметику на натуральных компонентах, чтобы избежать раздражения.