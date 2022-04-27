 

Участники «Алых парусов» в Санкт-Петербурге смогут получить повестки в торжественной обстановке

27.04.2022, 19:11, Разное
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Военный комиссариат Санкт-Петербурга подтвердил участие своих представителей в традиционном торжестве для выпускников школ «Алые паруса». Школьники смогут получить повестки на службу в ВМС России в торжественной обстановке из рук представителей Адмиралтейства.

Вручать повестки будущим морякам и подводникам будут замком Черноморского флота вице-адмирал Павел Голубенко и контр-адмирал Ефим Самгинский. Прямо во время праздника выпускники смогут освоить технику задраивания ахтерлюка, брасопки реи и выкружки гребного вала. После этого парусники с алыми парусами причалят к пристани возле Василеостровского военного комиссариата, где вчерашние школьники смогут в приоритетном порядке пройти медкомиссию и получить направление на службу в то или иное воинское подразделение.

«Нужно совмещать приятное с полезным. Например, морской праздник с набором на службу будущих моряков. Многие парни мечтают служить в нашем бравом Черноморском флоте, тем более что руки там сейчас нужны, как никогда. Научить мы их всему научим, а за три года флот сделает из них настоящих мужчин, которых потом хоть в СОБР, хоть в ОМОН с радостью примут на службу», – заявил вице-адмирал Голубенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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