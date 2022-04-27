Адвокат Ярошенко назвал место обмена россиянина на американца

Обмен российского летчика Константина Ярошенко и осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида прошел в турецком аэропорту, подтвердил адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Физический обмен состоялся в аэропорту в Турции», – сказал Тарасов в эфире «Москва-24», передает ТАСС.

Отец американца Джоуи Рид в эфире CNN также подтвердил факт обмена.

«Они прилетели в Турцию, <…> потом американский самолет встал рядом с российским и двоих заключенных одновременно провели мимо друг друга прямо как в кино», – отметил он.

Между тем сам Ярошенко уже находится в Москве, об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России.

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