Видео: Раздел Украины между Россией и Польшей

Никто из стран НАТО не хочет отправлять войска на Украину и тем самым вступать в прямой военный конфликт с Россией, но есть одно важное исключение – Польша. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. Каковы шансы на то, что Варшава реализует свою идею с «миротворческим контингентом» на Западной Украине? Означает ли это войну между Россией и НАТО?

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Дмитрий Бавырин

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