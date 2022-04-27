 

Видео: Раздел Украины между Россией и Польшей

27.04.2022, 18:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Никто из стран НАТО не хочет отправлять войска на Украину и тем самым вступать в прямой военный конфликт с Россией, но есть одно важное исключение – Польша. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. Каковы шансы на то, что Варшава реализует свою идею с «миротворческим контингентом» на Западной Украине? Означает ли это войну между Россией и НАТО?

Теги: 

НАТО
,
Польша
,
Сергей Лавров
,
Украина
,
спецоперация
,
Россия и Польша
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Кардашян вставила опаловые зубы

02.11 / Эпидемическая ситуация в украинских колониях прекрасна, как в фантастических фильмах – глава Минюста

29.05 / НАСА озвучило планы по полетам астронавтов на «Союзах»

27.08 / Американские рыбаки заметили корабли ВМФ РФ в Беринговом море

27.02 / Названы четыре заболевания, вызывающие тяжелую форму COVID

15.06 / Россиян предупредили об аномальной жаре

27.09 / СНБО инициировал аудит военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами

27.07 / ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за роста случаев COVID-19

16.11 / “Пусть будет заложником ситуации”. Фракция “Слуга народа” и гуманитарный комитет Рады не поддерживают отставку Ткаченко

21.12 / Застреленного силовиками жителя Екатеринбурга признали невменяемым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика