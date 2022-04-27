Видео: Раздел Украины между Россией и Польшей
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Никто из стран НАТО не хочет отправлять войска на Украину и тем самым вступать в прямой военный конфликт с Россией, но есть одно важное исключение – Польша. Об этом напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров. Каковы шансы на то, что Варшава реализует свою идею с «миротворческим контингентом» на Западной Украине? Означает ли это войну между Россией и НАТО?
Теги:
НАТО
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Польша
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Сергей Лавров
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Украина
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спецоперация
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Россия и Польша
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Дмитрий Бавырин
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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