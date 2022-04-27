 

Минюст: Pаспродажа мест в реестре иноагентов завершится 1 мая

27.04.2022, 17:51, Разное
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В Минюсте сообщили о завершающейся 1 мая акции по распродаже мест в списке иностранных агентов.

По словам представителя департамента по борьбе с вредителями, ведомству предстоит заполнить оставшиеся 200 вакансий, после чего будет взят технический перерыв.

– Не скажу о каких суммах идёт речь, но они устраивают российскую экономику. Замечу, что за попадание в список иноагентов идёт большая конкуренция, но берём не всех, только особо отличившихся, но здесь как в вузе, есть бюджетное и платное отделение. Востребованность наличия фамилии в реестре имеется – это позволяет фигуранту рассчитывать на ряд преференций в недружественных странах, правда, чёткий список преимуществ зависит именно от властей тех государств, – заявил представитель Минюста.

Для получения статуса необходимо перечислить определенную сумму в долларах или евро на счета ведомства в “Газпромбанке”, после этого она будет сконвертирована в рубли. К этому необходимо приложить заявление на имя министра юстиции и документы, подтверждающие антироссийские высказывания. Принимается контент в устной и письменной форме. Приоритет отдается тому, который набрал наибольшее количество положительных социальных реакций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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