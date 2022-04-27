Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине
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Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать РФ неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – сказал президент.
Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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