 

Глава ЕК заявил, что Польша и Болгария будут получать газ от соседей

27.04.2022, 16:40, Новости дня
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Польша и Болгария после прекращения поставок газа из РФ будут получать энергоресурс от других европейских стран, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Польша и Болгария проинформировали по ситуации. Они получают газ от европейских соседей. Это показывает, прежде всего, огромную солидарность между нами, но также показывает эффективность прошлых инвестиций, например, в интерконнекторы и другую газовую инфраструктуру. Еврокомиссия также активизирует свою работу с так называемыми региональными группами государств-членов, которые могут оказать непосредственную солидарность друг другу. Это позволит смягчить любые воздействия на возможные перебои с подачей газа», – передает ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что Еврокомиссия готовилась к этой ситуации. Также пообещала сплоченный и скоординированный ответ. Глава ЕК утверждает, что это решение Газпрома «является еще одним напоминанием» о том, что ЕС «нужно работать с надежными партнерами и строить свою энергетическую независимость».

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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