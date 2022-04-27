 

Путин заявил о провале плана по удушению РФ санкциями

27.04.2022, 16:40, Новости дня
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Замыслы противников РФ удушить ее с помощью санкций не привели к успеху, сообщил президент Владимир Путин.

«Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что оппоненты давно проводили экономическую войну против России, и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».

Глава государства отметил, что российская сторона ответит на грубые попытки изолировать ее.

«Как я уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», – подчеркнул президент.

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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