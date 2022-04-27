Тенденции летних стрижек на волосы средней длины: лайфхаки, которые помогут выбрать подходящую модель под себя

При наличии волос средней длины выбор стрижек просто огромен: начиная от растрепанного боба в стиле девяностых и заканчивая «лесенкой». Как же подобрать свой вариант? Для этого возьмите на вооружение следующие важные рекомендации.

С челкой

Если вы выбираете прическу с челкой, то обратите внимание на стрижку маллет. Спустя долгие годы она вновь вошла в моду. Популяризации поспособствовала певица Майли Сайрус. Поклонницам так приглянулась ее прическа с удлиненными локонами сзади, укороченными возле лица и пышной челкой, что все стали ее копировать.

Это удобный вариант летней стрижки, поскольку маллет предполагает наличие на голове творческого беспорядка. А это означает, что вы можете не переживать по поводу того, что ветер слегка растрепает ваши локоны.

Вы также можете сделать многослойные стрижки наподобие «каскада» или «лесенки» с челкой. Обратите внимание на то, что самой трендовой в этом году челкой является шторка. Это когда пряди разделены в зоне лба напополам. Они могут быть короткие или длинные до ушей.

Преимущество такой челки заключается в том, что ее можно в любое время спрятать, зафиксировав с помощью невидимок к другим локонам. В отличие от ровной и прямой челки, ее уже просто так не прячешь, да и локоны придется срезать.

Детская челка отличается экстремально короткой длиной. Е нее могут быть рваные края, благодаря чему легко создать озорной и игривый образ. Это хороший вариант для тех, у кого прямоугольные и вытянутые лица. А вот при наличии круглого лица такую челку лучше не делать.

Без челки

Прически без челки имеют свои преимущества. Пряди, обрамляющие лицо, можно уложить так, как душа пожелает: откинуть набок, зачесать назад, уложить у лица, создать эффект «накладной челки».

Обратите внимание на следующие варианты стрижек:

каре; боб; лесенка; каскад.

Обязательно учитывайте овал своего лица. Если у вас круглое или вытянутое лицо, если есть высокий лоб, тогда делайте боковой пробор, чтобы уравновесить пропорции.

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При наличии овального лица или лица в форме сердца можете делать прически с прямым пробором.

Прямые волосы

Густые и ровные волосы — это, безусловно, красиво. Однако при наличии такой структуры локонов велик риск столкнуться со следующей проблемой: отсутствием прикорневого объема.

К счастью, есть варианты стрижек, которые решают этот вопрос. К ним относятся рваные и ассиметричные прически. Например, боб. Рассмотрите прическу боб с удлиненными прядями спереди и укороченными сзади. В свое время такая стрижка была у Виктории Бекхэм, у певицы Рианны. До сих пор она остается в моде.

Ее минус заключается в необходимости частого обновления. Если волосы растут быстро, то придется пару раз в месяц посещать парикмахера, чтобы прическа не потеряла форму.

Вьющиеся волосы

Если у вас от природы вьющиеся локоны, тогда вам следует избегать стрижек с четкими геометрическими формами, острыми углами. Все дело в том, что для укладки вам понадобится много стайлинговых средств и много свободного времени.

Чтобы облегчить себе работу, отдавайте предпочтение более легким в уходе прическам. Например, удлиненному волнистому бобу, «лесенке», классическому бобу. Обратите внимание на то, что локоны не должны доходить до ключиц: они должны быть короче.

Минус заключается в том, что такие стрижки требуют наличия определенных навыков, знаний, поэтому придется обращаться в проверенный салон красоты к опытному парикмахеру.

Тонкие волосы

Если у вас от природы тонкие волосы, тогда обратите внимание на многослойные стрижки. Они добавят вам визуально объема. Локоны будут казаться более густыми, нежели они есть на самом деле.

Удачные варианты — это стрижки «лесенка» или «каскад» на средние волосы. Что касается наличия или отсутствия челки, то здесь все на ваше усмотрение.